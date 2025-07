INCLUSIVITÀ “Spiaggia Libera Tutti”: oltre 500 ingressi in meno di un mese per la nuova spiaggia inclusiva di Rimini

“Spiaggia Libera Tutti”: oltre 500 ingressi in meno di un mese per la nuova spiaggia inclusiva di Rimini.

Oltre 500 ingressi, a meno di un mese dalla sua inaugurazione, per “Spiaggia Libera Tutti”, progetto innovativo e inclusivo nel cuore balneare di Rimini.

Uno spazio curato, accogliente e attrezzato per consentire a ogni persona di vivere il mare in piena libertà e serenità e con tutti i servizi offerti gratuitamente. Ampie passerelle che arrivano fino all’acqua, sedie da mare per l’ingresso facilitato, docce calde e servizi igienici accessibili sono solo alcune delle soluzioni messe in campo per abbattere le barriere architettoniche e garantire una piena fruibilità anche a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Completano l’offerta sedici gazebo prenotabili collocati su pedane ombreggiate e un team di operatrici e operatori sempre presente, pronti a fornire assistenza.

“Spiaggia Libera Tutti” rimarrà aperta fino all’8 settembre, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30: un’opportunità che in poche settimane ha già attirato numerose famiglie, turisti e cittadini.

“Un avvio molto incoraggiante – il commento di Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – che ci conferma quanto fosse necessario uno spazio come questo. I numeri sono importanti, ma lo è ancora di più la qualità dell’esperienza che stiamo offrendo. È una spiaggia che non solo accoglie, ma crea legami, esperienze e sorrisi”.

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente o via WhatsApp al numero +39351.4980236, oppure online sul sito www.spiaggialiberatutti.it.





