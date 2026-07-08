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Spintona gli agenti e fugge in spiaggia: arrestato in mare

Un cittadino gambiano di 21 anni, senza fissa dimora e già gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, si è dato alla fuga dopo aver rubato degli alcolici da un supermercato del centro

8 lug 2026
Spintona gli agenti e fugge in spiaggia: arrestato in mare

Dopo aver rubato degli alcolici da un supermercato del centro di Riccione si è scagliato contro i Carabinieri che stavano procedendo al controllo e si è dato alla fuga fin dentro il mare. Protagonista un cittadino gambiano di 21 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Riccione con le accuse di resistenza, lesioni personali a pubblico ufficiale e furto.

Arrivati nei pressi del supermercato dove era avvenuto il furto, la pattuglia ha rintracciato il sospettato, trovandolo ancora in possesso di quanto appena sottratto. A questo punto l'uomo ha aggredito spintonando i militari, dandosi alla fuga verso la spiaggia. L’inseguimento si è protratto fino alla battigia, con l’indagato che si è gettato in acqua nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Grazie al supporto del personale della Guardia Costiera di Riccione e dei colleghi della locale Sezione Radiomobile, attivati nell’immediato, l'uomo è stato raggiungere e bloccato in mare. Già gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, l’arrestato è stato trattenuto nelle locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo odierno, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini.




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