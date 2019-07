Sport e solidarietà, gli eventi di Rimini for Mutoko in questa prima estate senza Marilena

Sport e solidarietà, gli eventi di Rimini for Muroko in questa prima estate senza Marilena

Solidarietà anche da Rimini: torna "Rimini for Mutoko", uno degli eventi sportivi a scopo benefico più conosciuti. Beach volley, camminate all'alba, torneo di burraco. Obiettivo 2019 raccogliere fondi per l'acquisto di medicinali per l'ospedale di Mutoko, per continuare l'opera iniziata dalla dottoressa riminese Marilena Pesaresi, nella prima estate senza di lei. Ma la sua presenza si sente in questo fitto calendario di eventi e di solidarietà. Anche quest'anno Rimini for Mutoko sostiene due realtà riminesi: Rimini Basket per l'acquisto di tre carrozzine speciali per il gioco e l'associazione “Crescere Insieme” per la realizzazione di un progetto legato all'inserimento lavorativo.

L'anno scorso sono stati raccolti 95 mila euro, impiegati nell'ospedale di Mutoko, per il viaggio e l'intervento al cuore di 20 bambini e per la avvio in territorio dell'ambulatorio “la filigrana".

Nel video l'intervista a Giorgio Casadei e Barbara Baldazzi di Rimini for Mutoko