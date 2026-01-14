TV LIVE ·
Sposa bambina picchiata nel Ferrarese, arrestato 25enne

La 14enne sarebbe stata portata in Italia dalla madre e ceduta come “sposa”. Confermata la custodia cautelare in carcere. La Procura contesta lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con minorenne.

14 gen 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con minorenne: sono le accuse contestate a un 25enne arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri nel Ferrarese, al centro di una drammatica vicenda che coinvolge una ragazza di appena 14 anni. La giovane è stata soccorsa sabato sera dopo essere riuscita a fuggire in strada, ferita, al termine dell’ennesima aggressione. Una passante ha dato l’allarme, permettendo ai militari di ricostruire un quadro di violenze ripetute.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la 14enne sarebbe stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell’Est Europa e ceduta dietro compenso come “sposa” all’uomo, suo connazionale. Ricoverata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni e ha raccontato di precedenti episodi di percosse. La Procura ha disposto l’arresto e chiesto la custodia cautelare in carcere.

All’udienza di convalida, racconta La Nuova Ferrara, il giudice per le indagini preliminari Marco Peraro ha confermato la detenzione. L’indagato ha negato ogni violenza e sostenuto di non essere stato a conoscenza dell’età reale della ragazza, versione ritenuta non convincente.

Secondo Il Resto del Carlino restano inoltre da chiarire aspetti legati a un recente ricovero dell’uomo in un reparto di psichiatria. La 14enne è stata affidata al Pronto intervento sociale ed è ora seguita dai servizi competenti, in attesa delle determinazioni della Procura dei minorenni di Bologna. 




