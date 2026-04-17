Spray al peperoncino e pugno al titolare per rubare una bottiglia: arrestati due giovanissimi

Spray al peperoncino contro il titolare di un minimarket e un pugno in faccia per guadagnarsi la fuga dopo aver rubato una bottiglia di superalcolici: due giovani, un 19enne di origini egiziane e un 18enne rumeno, sono stati fermati dai Carabinieri della Radiomobile di Rimini con l'accusa di rapina impropria. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in Viale Regina Margherita.

I due, secondo la ricostruzione dei militari, hanno occultato indosso la bottiglia e tentato di uscire senza pagare. Bloccati dal proprietario del minimarket, hanno reagito con violenza: il più grande gli ha spruzzato il peperoncino in faccia, il più giovane lo ha colpito con un pugno. Poi la fuga. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, i due si erano già dileguati.

Dopo aver prestato i primi soccorsi al titolare - trasportato successivamente al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" - i militari hanno raccolto testimonianze e acquisito alcune fotografie scattate da un passante, che ritraevano entrambi all'interno dell'esercizio. Le immagini hanno permesso di diramare la descrizione a tutte le pattuglie in servizio, anche fuori dal territorio cittadino.

La "caccia" ai presunti malviventi ha dato presto esiti positivi. Il 18enne è stato rintracciato nei pressi della spiaggia 105 e fermato dopo un inseguimento a piedi. Il 19enne, segnalato poco dopo nel parco pubblico "Sandro Pertini" di Coriano mentre compiva atti osceni, è stato bloccato dai militari della locale Stazione dopo un altro inseguimento e trovato ancora in possesso della bomboletta spray. Entrambi hanno precedenti di polizia. Il 19enne era inoltre già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Rimini. Su disposizione del PM di turno, i due sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.







