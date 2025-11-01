RAVENNA Spray al peperoncino tra i passeggeri del pullman: una bambina trasportata in ospedale L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 15. Il bilancio provvisorio parla di sette-otto persone intossicate

Momenti di paura oggi pomeriggio a Ravenna, quando all’interno di un piccolo pullman privato è stato spruzzato dello spray al peperoncino. L’episodio, secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, è avvenuto poco dopo le 15 in via Faentina, nei pressi della rotonda San Michele, ha coinvolto sia minori che adulti presenti a bordo del mezzo.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Il conducente, accortosi subito della situazione, ha fermato il mezzo e dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il bilancio provvisorio parla di sette-otto persone intossicate. Tra queste, una bambina è stata trasportata in ospedale in codice 2 pediatrico, suscitando particolare preoccupazione.



