ECONOMIA Spread ai minimi storici, l'economista Ropa: "Stabilità dell'Italia dà fiducia ai mercati"

Spread a 63 punti base, ai minimi storici dal 2008.

"La differenza a livello di fiducia dei mercati fra la Germania e l'Italia si è parecchio assottigliata nel corso degli ultimi tempi - spiega l'economista Andrea Ropa - per due ordini di motivi: uno perché la Germania ha perso una parte importante del suo smalto e del suo ruolo di locomotiva economica europea, un po' perché effettivamente l'Italia ha recuperato molte posizioni e soprattutto la stabilità politica e monetaria ha fatto sì che ci potessero essere questi risultati interessanti. Questo significa un grande risparmio nel pagamento del debito pubblico e soprattutto significa il fatto che i collocamenti di titoli di Stato italiano sono molto più facili e molto più appetibili da parte degli investitori internazionali".

"Certo - continua Ropa -, è un andamento temporaneo quindi non è la risoluzione strutturale dei problemi economici dell'Italia e ovviamente il debito pubblico rimane abnorme".

Nella quotidianità degli italiani che riflessi ha? "Ha riflessi importanti - risponde l'economista - perché i soldi che vengono risparmiati sotto forma di meno debito pubblico, di meno interessi sul debito pubblico che vengono pagati dal tesoro, vengono evidentemente reinvestiti o riutilizzati in altri tipi di partite, quindi ci sono libere maggiori risorse per la sanità, per gli trasporti, per il welfare".

Nel video l'intervista all'economista Andrea Ropa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: