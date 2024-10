RIMINI Spruzzano spray urticante all'interno del supermercato: fermati due minorenni Un commesso è rimasto leggermente contuso, mentre un paio di clienti hanno riportato bruciore agli occhi e qualche lieve difficoltà respiratoria.

Spruzzano spray urticante all'interno del supermercato: fermati due minorenni.

Attimi di tensione ieri al Conad City di viale Tiberio, a San Giuliano quando un minorenne di origine nordafricana ha sparato spray al peperoncino tra i clienti. Secondo quanto ricostruito, il giovane era entrato all'interno del supermercato per tentare di rubare una bottiglia di superalcolico mentre un amico lo aspettava all'ingresso facendo da palo. Il giovane ha però dovuto desistere dalle sue intenzioni quando si è accorto che i commessi lo stavano tenendo d'occhio.

Dopo poco, però, sono ritornati nel supermercato e per vendetta uno dei due ha spruzzato all’interno dello spray al peperoncino, seminando il panico. A quel punto un commesso avrebbe cercato di trattenerlo in attesa dell’arrivo della polizia: ne è nato un parapiglia interrotto dall’arrivo delle Volanti.

I due minorenni nordafricani, che avrebbero alle spalle dei precedenti, sono stati condotti in questura a Rimini per essere identificati e, attualmente, la loro posizione è al vaglio degli agenti. Un commesso è rimasto leggermente contuso, mentre un paio di clienti hanno riportato bruciore agli occhi e qualche lieve difficoltà respiratoria. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e un’auto medicalizzata per prestare i primi soccorsi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: