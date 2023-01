BENZINA Squeri (FI): 'A San Marino non ci sono gestori più virtuosi, ci sono meno tasse' 'L'Italia, purtroppo, ha da sempre tasse molto alte sui carburanti'

Luca Squeri, deputato e responsabile Energia di Forza Italia, ha detto: "Come rappresentante della maggioranza, difendo la scelta difficile di non prorogare gli sconti sulle accise. In manovra, infatti, con le poche risorse che c'erano si è privilegiato il contrasto del caro bollette. Dunque, non essendoci più lo sconto, dal 1° gennaio il prezzo dei carburanti è aumentato. Non c'è speculazione, purtroppo è aritmetica, al prezzo che c'era fino al 31 dicembre, si aggiungono i 18 centesimi di accise e Iva e si ottengono gli aumenti. Detto ciò, non è certo un problema che ha provocato questo governo. L'Italia, purtroppo, ha da sempre tasse molto alte sui carburanti. Quelle sul gasolio sono le più alte al mondo, quelle sulla benzina sono tra le più alte al mondo. Non è che a San Marino, dove molti si recano a fare il pieno, ci siano dei gestori più virtuosi di quelli italiani: semplicemente ci sono meno tasse".

