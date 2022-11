RIMINI SS16: auto invade corsia opposta e si scontra contro tir. 21enne in condizioni gravi Traffico fortemente rallentato lungo la Statale Adriatica

Incidente nel primo pomeriggio sulla Statale Adriatica in Via Popilia, in direzione Rimini-Ravenna, all'altezza del ristorante "La fortezza". Un 21enne, per ragioni da accertare, ha perso controllo della sua Wolksvagen Polo e ha invaso la corsia opposta per poi scontrarsi frontalmente con un tir. L'auto è rimbalzata, colpendo una Citroen C3 che lo precedeva, per poi finire in testacoda contro il guardail lato Ravenna. Dopo l'impatto il mezzo pesante è invece andato contro il guardrail opposto. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre il guidatore della Polo e trasportarlo d'urgenza al Bufalini di Cesena, dato che ha subito danni gravissimi. Danni minori per l'autista del tir, mentre il conducente della Citroen è rimasto incolume. Sul posto due pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e deviare il traffico sulla SS16.

