CRONACA Ss16: autobus si scontra contro vettura. Automobilista in condizioni gravi

Uno scontro frontale è avvenuto in mattinata sulla Statale 16 Adriatica. Secondo le prime ricostruzioni una Bmw che procedeva verso Riccione si è scontrata contro un autobus di linea che stava svoltando per entrare nel parcheggio dell'aeroporto Federico Fellini. Nell'impatto il conducente dell'auto, un giovane classe '95, ha riportato gravi traumi, che hanno richiesto l'intervento del 118 e il trasporto con elisoccorso all'Ospedale Bufalini di CEsena. La Ss16 è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi per i rilievi della Polizia Stradale.

