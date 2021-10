RIMINI SS16: camion dello spurgo perde materiale, strada chiusa e odore nauseabondo

Statale chiusa per incidente, senza conseguenze, se non per l'olfatto. Infatti questa mattina, un camion dello spurgo mentre percorreva la Ss16 in direzione Rimini, all'altezza del distributore Ip tra due rotatorie, ha improvvisamente fatto una manovra che gli ha fatto perdere per strada del liquame fognario. Il mezzo ha poi proseguito la sua marcia senza fermarsi, ma lasciando una grossa quantità di deiezioni sull'asfalto. La statale è stata chiusa tra Riccione e Rimini dalla Polizia, per consentire i primi interventi di ripulitura. Con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. E' stato necessario l'arrivo di un bobcat per rimuovere del materiale. Intervento reso difficile dall'odore nauseabondo che si è sviluppato nella zona.

