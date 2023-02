VIABILITÀ SS16: entrano nel vivo i lavori per la maxi rotatoria A partire da questa sera sarà impedita la svolta a sinistra dalla statale 16 in direzione San Marino, oltre alla svolta in direzione mare.

SS16: entrano nel vivo i lavori per la maxi rotatoria.

Inizia la fase più complessa dei lavori per la maxi rotatoria tra la statale 16 e la consolare per San Marino. A partire da questa sera sarà impedita la svolta a sinistra dalla statale 16 in direzione San Marino, oltre alla svolta in direzione mare. Il collegamento per le due direzioni è garantito attraverso le rotatorie di via della Fiera e di via Montescudo.

Resta in funzione, pur con una diversa configurazione, la bretella di collegamento della S.S.16 verso la S.S.72 per chi proviene lato Ravenna, viceversa tutto il traffico proveniente dalla S.S.72 direzione monte-mare sarà deviato su una porzione della futura rotatoria direzione sud verso la rotatoria Montescudo.

