Ss16: incidente mortale in via Popilia, perde la vita 61enne

Incidente mortale nella giornata di lunedì a San Giovanni in Bagno su via Popilia, in direzione Ravenna. Una Panda si stava immettendo da via della Lama, verso Rimini, con le vetture in coda nel senso opposto che hanno rallentato per consentire la manovra, quando una moto, guidata da un 61enne, è sopraggiunta superando la coda e schiantandosi contro la Fiat, nella corsa la moto ha urtato anche un'altra vettura finendo in un fosso a diversi metri di distanza. Il 118 è intervenuto prontamente con l'elisoccorso e un'ambulanza per tentare di rianimare il centauro, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. La Polizia Stradale ha chiuso la Statale per consentire i soccorsi e ricostruire la dinamica.