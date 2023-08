CROANCA SS16: motociclista si scontra con auto e rischia di essere travolto da autobus, ricoverato al Bufalini

Un grave incidente si è verificato lungo la Statale 16, all'altezza dell'aeroporto. Secondo le prime ricostruzioni un centauro di 24 anni stava percorrendo la strada in direzione Riccione-Rimini quando, improvvisamente, una Seat Ibiza che si stava immettendo in via Costantinopoli, gli avrebbe tagliato la strada, provocando uno scontro violento sul lato passeggero dell'auto. Per via dell'impatto la moto ha carambolato nella recinzione circostante, mentre il motociclista è stato catapultato sotto un autobus che stava transitando nella zona.

I riflessi del conducente dell'autobus, che è riuscito ad azionare immediatamente i freni, hanno evitato che il 24enne finisse sotto le ruote del mezzo. Il 118 è intervenuto con ambulanza e auto medica. Una volta stabilizzato il giovane è stato trasportato, tramite elisoccorso, al Bufalini di Cesena. Avrebbe riportato ferite importanti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico Polizia Stradale e Polizia Municipale.

A causa dell'incidente, entrambi i tratti della Statale 16 sono stati temporaneamente chiusi al traffico, con deviazioni su vie interne che hanno portato a forti rallentamenti della circolazione.

