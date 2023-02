SS16: parte la maxi rotatoria per San Marino. Ecco come cambia la viabilità tra monte e mare

Si appresta ad entrare nella sua fase più complessa, dal punto di vista anche della gestione della viabilità, la realizzazione della maxi rotatoria all’incrocio tra la Statale e la Consolare per San Marino. Una fase prolungata che prevede la rimozione di tutti gli impianti semaforici. Importanti le modifiche alla viabilità, con l’impossibilità a partire dalla sera di venerdì 24 febbraio di collegare la zona monte e la zona mare attraverso la Statale 16 e via della Repubblica.

Impedita la svolta a sinistra dalla statale 16 in direzione San Marino, oltre alla svolta in direzione mare. Il collegamento per le due direzioni è garantito attraverso le rotatorie di via della Fiera e di via Montescudo. Resta in funzione, pur con una diversa configurazione, la bretella di collegamento della S.S.16 verso la S.S.72 per chi proviene lato Ravenna, viceversa tutto il traffico proveniente dalla S.S.72 direzione monte-mare sarà deviato su una porzione della futura rotatoria direzione sud verso la rotatoria Montescudo.

Lo step successivo è fissato per il mese di luglio quando la Statale 16 sarà deviata su una porzione della futura rotatoria, in modo da avviare il completamento dell’anello e del percorso ciclopedonale e verranno garantite due corsie in direzione Ravenna e una in direzione Riccione.