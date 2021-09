Ss16: scontro auto-moto, grave centauro [fotogallery]

Grave incidente sulla statale 16 poco distante dalla rotatoria della Grottarossa. Una Fiat monovolume stava viaggiando in direzione Ravenna quando, all'altezza del Prisma, si è scontrata con una moto Ducati Monster che stava procedendo nella stessa direzione. E' successo intorno alle 18.30 di martedì. Sembra che all'origine dell'incidente ci sia una manovra azzardata da parte dell'auto sulla quale viaggiava una coppia. Il centauro ha prima sbattuto contro la portiera del conducente, finendo poi contro il parabrezza anteriore.









Un urto terribile che ha letteralmente spezzato in due la moto. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità, avendo riportato diversi traumi. Sul posto i primi ad intervenire i Vigili del fuoco dopodiché la Polizia Stradale per i rilievi e per raccogliere le testimonianze sull'incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico della Statale adriatica nell'ora di uscita dal lavoro.