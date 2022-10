SS16: scontro tra auto e moto, ferite di media gravità per centauro [fotogallery]

Un incidente è avvenuto nella serata di venerdì sulla Statale 16, all'altezza dello svincolo per Miramare. È avvenuto intorno alle 22. Una donna al volante di una Opel Corsa stava viaggiando verso Riccione quando, nello svoltare a sinistra in direzione mare, si è scontrata con una moto di grossa cilindrata che proveniva in direzione contraria. La peggio per il centauro, soccorso dal 118 intervenuto sul posto. Per lui ferite di media gravità. Sul posto anche la Polizia Stradale per regolare il traffico e ricostruire eventuali responsabilità nell'incidente.