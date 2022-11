RIMINI SS16: tamponamento all'altezza dell'Obi, scappa il veicolo colpito

Un incidente senza gravi conseguenze è avvenuto nel pomeriggio di martedì sulla Statale 16 a Rimini. Una vettura, Ford Fiesta, in direzione Ravenna-Riccione, ha urtato l'auto che la precedeva proprio davanti il distributore di benzina e di fronte all'Obi, poco distante dal cavalcavia sulla marecchiese. Un tamponamento senza gravi conseguenze, per la donna al volante della seconda auto, soccorsa dal 118 e dai Vigili del Fuoco, che hanno rimosso dalla carreggiata il mezzo. Ma non si hanno notizie dell'auto tamponata. Appena colpita, infatti, si è data alla fuga.

Sulla vicenda indagano le forze dell'Ordine giunte sul posto: Polizia di Stato e Locale. Intervenute anche per regolare il traffico: infatti si è creata una lunga coda in una delle arterie più congestionate della città.

