INPS Sta arrivando l'aumento delle pensioni minime Gli over 75 riceveranno circa 600 euro, mentre gli under 75, avranno 572 euro

Sta arrivando l'aumento delle pensioni minime.

Dal mese di luglio la pensione minima aumenterà, seppur non di una cifra sostanziale. Si tratterà solo di un ritocco all’insù e riguarderà tutte le persone che hanno versato i contributi previdenziali. Se l'età del pensionato è superiore ai 75 anni, la minima passa da 563,73 euro al mese a quasi 600 euro; i minori di 75 anni, invece, raggiungeranno i 572 euro. Una misura, che costa 400 milioni di euro e si sommerà al piccolo aumento già avvenuto per l’adeguamento al carovita previsto per legge e che vale anche per gli assegni assistenziali. Da gennaio, quindi, le pensioni minime, che erano 525,38 euro al mese, sono state aumentate a 563,74 euro, applicando in modo pieno il recupero dell’inflazione fissato al 7,3%. Adesso, per le pensioni più basse, arriva un nuovo aumento.

