Staccoli Caffè, eccellenza di Romagna: premiato dal Gambero Rosso con Tre Chicchi e Tre Tazzine

Nuovo prestigioso riconoscimento per Staccoli Caffè. Alla presentazione della 26ª edizione della Guida Bar d’Italia 2026 del Gambero Rosso, svoltasi al Teatro Manzoni di Milano, lo storico locale di Cattolica ha conquistato ancora una volta il massimo punteggio: Tre Chicchi e Tre Tazzine. È l’unico bar in tutta la Romagna a ottenere questo traguardo, che lo inserisce tra i 52 migliori d’Italia.

"Questo premio è per noi non solo un traguardo, ma anche uno stimolo a innovare e a mantenere altissima la qualità – ha commentato Paolo Staccoli –. Creazioni come il Papillon 58 e il PanSuisse Salato sono il frutto della nostra ricerca: unire tradizione, tecnica e creatività per offrire esperienze sempre nuove". Le due specialità, presentate a Milano, hanno suscitato grande curiosità: il Papillon 58, croissant a forma di papillon farcito con una crema al 58% di nocciola piemontese, e il PanSuisse Salato, croissant farcito con crema al parmigiano, mozzarella, prosciutto cotto e zucchine grigliate.

La Guida Bar d’Italia 2026, realizzata in partnership con illycaffè, ha valutato oltre 1.100 locali: più di 700 sono stati premiati, ma solo 52 hanno ricevuto entrambi i massimi riconoscimenti. Dal 2002, anno di apertura del concept store a Cattolica, Staccoli Caffè continua a distinguersi per qualità, autenticità e innovazione, confermandosi ambasciatore della Romagna tra le eccellenze nazionali.







