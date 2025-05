TURISMO Stagione balneare 2025: Rimini anticipa l'apertura e punta su sostenibilità e sicurezza Dal 17 maggio al 21 settembre spiagge illuminate, plastic-free, smoke-free e spazi ampi

Stagione balneare 2025: Rimini anticipa l'apertura e punta su sostenibilità e sicurezza.

Rimini avvia con una settimana di anticipo la stagione balneare 2025, che partirà sabato 17 maggio e terminerà domenica 21 settembre. L’ordinanza presentata al tavolo tecnico con gli operatori del settore prevede diverse novità e conferme. Le spiagge rimarranno accessibili almeno fino alle 22 e saranno illuminate tutta la notte, dal tramonto all’alba, con possibilità di installare sistemi di videosorveglianza.

Confermato l'impegno ambientale: divieto assoluto di utilizzo di plastica monouso e di fumo sulla battigia. Garantito il delivery direttamente in spiaggia con materiali compostabili. Gli spazi tra gli ombrelloni restano ampi, con almeno 15 mq garantiti, salvo deroghe specifiche. Riconfermata la possibilità del bagno in mare per i cani in fasce orarie prestabilite. Il servizio di salvamento sarà attivo tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: