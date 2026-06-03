Stagione balneare al via: "Tornano a lavorare i giovanissimi"

Sulle spiagge di Rimini tornano i lavoratori locali e giovanissimi: un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, che vede il ritorno dei sedicenni e diciassettenni romagnoli sotto gli ombrelloni, in sostituzione della manodopera straniera o proveniente da altre regioni. A confermare questo cambio di rotta negli stabilimenti balneari è Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini Sud, che sulle colonne del Corriere di Romagna racconta: "La gran parte dei lavoratori stagionali assunti nei nostri stabilimenti balneari è riminese. Se non tutti, almeno il 90% sono locali".

Si tratta principalmente di adolescenti tra i 16 e i 17 anni assunti per i quattro mesi centrali dell'estate. Un ritorno alle origini dettato in gran parte dalle nuove dinamiche del mercato del lavoro post-pandemia e crisi. "La carenza di personale in tutti i settori dell'economia riminese sta spingendo gli stranieri in altri comparti", spiega Vanni, facendo riferimento in particolare al settore edile e metalmeccanico, dove vengono offerti contratti a tempo indeterminato.

Per i giovani studenti, le condizioni previste dal contratto di apprendistato - circa 1.100 euro al mese per 40 ore settimanali - risultano invece attrattive. "Questo è quello che prevede il contratto d'apprendistato verso il quale stiamo andando un po' tutti", sottolinea Vanni, aggiungendo: "Lavorare all'aperto, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20, con due giornate libere a settimana, conviene anche ai ragazzi che, a scuola finita, possono coniugare impegno e tempo libero, lavoro e serate con gli amici".

Intanto, la stagione estiva si preannuncia molto positiva, spinta paradossalmente anche dall'instabilità geopolitica internazionale. "La stagione sembra essere partita bene, col vento in poppa", conclude Vanni. "Abbiamo già tante richieste per giugno, luglio e agosto. In particolare da turisti italiani che con la guerra in Iran stanno ripiegando qui in Riviera, dove sanno di trovare tranquillità, divertimento e qualità dei servizi".







