Stagione estiva con il segno "più" per gli albergatori di Riccione

l'intervista a Claudio Montanari

"Per il futuro dobbiamo investire e riposizionare il prodotto" spiega il presidente di Federalberghi Albergatori riccionesi soddisfatti dalla stagione estiva con un aumento di presenze e di fatturato, rispetto all'anno scorso, nonostante le mucillagini. Lo rivelano i risultati dell’indagine “Com’è andata l’estate 2024” in base ai dati emersi dai 130 questionari compilati. Si tratta del 25esimo report realizzato dall’Osservatorio Turistico “L. Montanari” – Federalberghi Riccione in collaborazione con il CAST (Centro di Studi Avanzati sul Turismo) dell’Università di Bologna.

Lo studio rivela albergatori fedeli alla propria azienda con molti anni di gestione alle spalle per la maggior parte delle strutture e che la pensione completa non è morta, nonostante negli ultimi anni alcune strutture si siano convertite al bed and breakfast complice la costante difficoltà nel reperimento di personale, segnalato infatti come la maggiore criticità insieme all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Questo ha segnato anche un aumento delle tariffe medie delle camere tra l'1 e il 5%. Si guarda però anche ad un riposizionamento del prodotto, personalizzando i servizi offerti.

