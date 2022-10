Stagione estiva: Rimini torna a superare il milione di arrivi

Dopo le cifre fornite la scorsa settimana dall’Osservatorio regionale sul Turismo, ieri la pubblicazione dei riscontri su arrivi e pernottamenti da parte di ISTAT relativi al mese di agosto permette di fare una riflessione un po’ più ponderata sull’andamento della tipica estate lunga della riviera.

Nel 2022, Rimini torna a superare il milione di arrivi durante la stagione balneare. Confrontando i dati con quelli del 2021 si sino registrate 163.953 arrivi in più e di 964.392 presenze alberghiere in più. E tutto questo nonostante la mancanza di tutta la fetta del turismo russo, i dati fanno. Il sindaco di Rimini sottolinea che le prime proiezioni sull’imposta di soggiorno sono superiori a quanto previsto nel bilancio previsionale. Al centro dell'attenzione per le politiche del Comune ora la pianificazione degli eventi e il tema dell’aeroporto.

Fa un bilancio dei dati anche la Sindaca di Riccione, parlando di una stagione incoraggiante, nonostante la flessione sul mese di agosto.

Rispetto alla stagione 2021 la Perla verde ha registrato dati positivi, anche se non è stato ancora recuperato tutto il gap con gli anni pre covid. Daniela Angelini annuncia anche una riqualificazione della città, di tutta l’area centrale, dal porto, compreso, a viale Oberdan. “In un clima di incertezze dovuto a guerra e caro bollette, Riccione dovrà impiegare tutte le energie che ha per rilanciarsi” - ha dichiarato.