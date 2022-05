Stagione in riviera al via: tra cantieri e mancanza di personale

Prove generali d'estate in questo primo week end di vero caldo sulla riviera romagnola, ma più in generale su tutta la penisola: stabilimenti balneari presi d'assalto, tante prenotazioni negli hotel e dehor dei ristoranti pieni. Dopo due anni di restrizioni legati alla pandemia, questa sarà la prima stagione estiva che si apre senza restrizioni.

Ma all'entusiasmo legato alla stagione che si affaccia si affianca al preoccupazione per il reperimento del personale: "Siamo partiti beni, sembra già un'ottima stagione. L'unico problema è il personale, non si trova. Sono messi come noi altri colleghi", sono le parole rilasciate all'agenzia di stampa Ansa dal titolare di un bar di Riccione sul mare.

A Rimini inoltre turisti e residenti che vorrebbero godersi la spiaggia nella zone di Marina centro devono fare i conti con il cantiere aperto sul lungomare. Molto difficile trovare parcheggio, ancora di più riuscire a raggiungere la spiaggia: pochi i varchi di collegamento, spesso ostruiti da bici e scooter in sosta. L'amministrazione ha assicurato che verranno presto aumentati in vista dei maggiori flussi turistici previsti nei mesi estivi.

Gli operatori turistici hanno comunque confermato buone aspettative per la stagione nonostante nonostante il caro prezzi e le incertezze internazionali.