Stalking alla ex, arrestato per la terza volta a Forlì.

Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Forlì ha arrestato per la terza volta un cittadino albanese per stalking alla ex compagna. L'uomo, finita la relazione, ha iniziato a pedinare la donna, a controllarla sui social ed è arrivato a minacciarla di morte.

Un primo arresto c'è stato a gennaio, in flagranza differita, dopo che la donna, minacciata per l'ennesima volta, ha chiesto l'intervento della polizia ed è stato attivato il codice rosso. Durante le indagini, gli investigatori hanno trovato sul telefono della vittima messaggi con minacce di morte espresse, reiterate e di crescente intensità e allarme.

Da qui la possibilità dell'arresto in flagranza "differita". Dopo un periodo di detenzione e in attesa del processo, l'uomo era stato scarcerato e sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Divieto violato che ha portato al secondo arresto.

Nuovamente scarcerato, l'uomo, secondo gli elementi raccolti, avrebbe però continuato ripetutamente a trasgredire le prescrizioni e i divieti disposti. L'autorità giudiziaria ha quindi disposto, per la terza volta, la misura cautelare degli arresti e l'applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

