CRONACA Stalking dopo la casa all’asta: condannata 62enne della Valmarecchia Nove mesi con pena sospesa e risarcimento da 4mila euro: per la giudice le molestie e le intrusioni durarono quattro anni.

Nove mesi di reclusione, con pena sospesa e subordinata a un percorso psicologico di recupero, oltre al pagamento di 4mila euro di risarcimento alla parte civile. È la sentenza pronunciata dal tribunale nei confronti di una donna di 62 anni residente in Valmarecchia, condannata per stalking e invasione di terreni. La giudice Elisa Giallombardo ha accolto in parte la richiesta della procura, che aveva sollecitato un anno di carcere.

Secondo quanto emerso nel processo, l’imputata aveva preso di mira una 63enne della stessa zona, ritenendola responsabile di averle “rubato” la casa. In realtà la vittima era la legittima proprietaria dell’immobile, acquistato all’asta dopo che la 62enne, in difficoltà economiche, non era più riuscita a pagare il mutuo. Da qui sarebbero iniziate molestie e minacce reiterate, andate avanti dal 2017 al 2021.

La donna avrebbe insultato la vicina e minacciato di “riprendersi la casa”, presentando anche numerose querele. In più occasioni si sarebbe introdotta abusivamente nel terreno e nel cortile dell’abitazione, rimuovendo recinzioni e transenne. Come riporta il Corriere Romagna, uno degli episodi più gravi risale al febbraio 2021, quando l’imputata entrò nel terreno dopo aver forzato le reti di confine, arrivando a minacciare una denuncia per una proprietà che non le apparteneva più.

