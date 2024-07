RIMINI Stalking e maltrattamenti all'ex compagna, arresto. Non voleva lasciare la casa

Stalking e maltrattamenti all'ex compagna, arresto. Non voleva lasciare la casa.

Stalking, maltrattamenti e violazione di domicilio. Sono le accuse con le quali due giorni fa è finito in carcere un uomo violento, arrestato a Viserba, frazione di Rimini, dopo che l'ex compagna ha chiamato la polizia perché minacciata di morte, in seguito all'ennesimo litigio all'interno della propria abitazione. Arrivati nella casa gli agenti hanno trovato la donna visibilmente impaurita e constatato che aveva già denunciato l'ex in passato.

Dagli accertamenti è emerso infatti che l'uomo aveva numerosi precedenti di polizia per lesioni personali e stalking, motivi per i quali la relazione tra i due era terminata nel 2022, ma a causa di difficoltà economiche dell'uomo, da gennaio 2023 fino al mese di marzo 2024, la donna gli aveva messo a disposizione temporaneamente una stanza del suo appartamento.

Tuttavia, a causa del suo fidanzamento con l'attuale compagno, gli episodi di violenza fisica e psicologica erano frequenti; pertanto, la donna ha invitato più volte l'ex a lasciare l'abitazione, senza mai ottenere il risultato sperato.

Lo scorso 12 aprile, quindi, su consiglio del centro anti-violenza di Rimini, la donna è andata a vivere dal nuovo fidanzato, per rientrare nella sua casa martedì scorso: l'ex però era ancora nell'appartamento. A questo punto è scoppiata una lite, con i due uomini che sono venuti alle mani. Il giorno dopo, quindi, la donna è andata a fare denuncia. Tutto questo però non ha fermato l'ex fidanzato violento, che nel pomeriggio si è presentato nuovamente a casa della vittima. La donna, quindi, ha chiamato la polizia ed è scattato l'arresto: ieri, infine, si è tenuta la convalida.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: