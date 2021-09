RIMINI Stalking e violenza: 45enne riminese sorvegliato speciale

Un 45enne riminese è stato sottoposto a sorveglianza speciale, con obbligo di firma per tre anni, un provvedimento firmato dal Tribunale di Bologna, su proposta del Questore di Rimini. Nel 2012 il 45enne è stato condannato per atti persecutori verso un'ex fidanzata e risulta indagato, per lo stesso reato, vittima una seconda ex fidanzata. In più sul suo conto c'è anche un'indagine per maltrattamenti in famiglia, vittima la madre. Così il Tribunale ha deciso di applicare la sorveglianza speciale, secondo quanto previsto dalle recenti modifiche legislative, che hanno esteso il campo di applicazione ai reati di stalking.

Per ciò che concerne le due indagini in corso, nel 2016, non accettando la fine della relazione con la propria fidanzata, il 45enne aveva iniziato a tempestarla di messaggi e telefonate, a pedinarla sul luogo di lavoro, a casa o nei pressi dei locali da lei frequentati, mentre per ciò che concerne la madre, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era vittima di continue richieste di denaro. In caso di rifiuto, veniva picchiata, tanto da finire in più di un'occasione al pronto soccorso.

