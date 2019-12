STAMINALI Stamina: è morto Davide Vannoni. Finì sotto indagine anche sul Titano

È morto Davide Vannoni, 53 anni, considerato il guru del metodo Stamina. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale. Stamina – lo ricordiamo - prevedeva l'utilizzo di cellule staminali per trattare patologie neurodegenerative. Vannoni era stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari e qualche anno fa finì sotto indagine anche sul Titano per una sua attività avviata in territorio. Indagine poi mai sfociata in un processo.



