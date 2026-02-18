Stand con “messa” e aperitivo alla Fiera, la Diocesi di Rimini deplora l’iniziativa

Fa discutere a Rimini l’iniziativa di marketing messa in scena al salone Beer&Food Attraction, alla Fiera, da un’azienda produttrice di bitter. In uno stand allestito come una chiesa, figuranti vestite da suore distribuivano finte ostie intinte in un calice, simulando una comunione in chiave alcolica, mentre barman in abiti da frati servivano aperitivi.

La Diocesi di Rimini, in una nota, ha espresso il proprio rammarico e la propria ferma deplorazione per l’iniziativa, ritenendo che essa travalichi il legittimo ambito della creatività commerciale e sia oggettivamente lesiva del sentimento religioso di molti fedeli. Nel comunicato si sottolinea che l’Eucaristia rappresenta il cuore della fede cattolica e che ridurla a espediente scenografico significa banalizzare e svilire un sacramento fondante della vita ecclesiale. La Curia ha invitato gli organizzatori a vigilare sui contenuti ospitati negli spazi espositivi.

Alla presa di posizione è seguita la replica dell'azienda responsabile, la Fusetti, che, come si legge sul Resto del Carlino, si è detta rammaricata per aver urtato la sensibilità di alcune persone, precisando che l’intento era proporre un momento di intrattenimento leggero e ironico, senza alcuna volontà di mancare di rispetto ai simboli religiosi. L’azienda ha inoltre chiarito che l’iniziativa non ha coinvolto Ieg, la società che gestisce la Fiera di Rimini.







