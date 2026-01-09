VITA PIÙ CARA Stangata 2026, Federconsumatori: per le famiglie rincari da oltre 670 euro l’anno L'Osservatorio parla di aumenti diffusi su alimentari, auto e servizi. Cala l’energia, ma non basta a compensare.

Stangata 2026, Federconsumatori: per le famiglie rincari da oltre 670 euro l’anno.

Nuovo anno, nuovi aumenti. Secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori, nel 2026 le famiglie italiane dovranno far fronte a rincari complessivi pari a 672,60 euro annui, nonostante il previsto calo dei costi energetici. Dopo un 2025 segnato da un rallentamento solo parziale degli aumenti, il prossimo anno si apre dunque con una nuova “stangata” sui bilanci domestici.

A pesare maggiormente saranno le spese alimentari, che cresceranno di 386 euro l’anno (+4,78%), seguite dalle assicurazioni auto (+139,60 euro, +8,80%), anche per effetto dell’innalzamento dell’aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla Rc auto. In aumento anche i costi dei trasporti (+163,90 euro), della ristorazione (+69,80 euro) e delle tariffe professionali e artigianali (+42,70 euro).

In controtendenza il comparto energetico: le tariffe di luce e gas registrano una riduzione stimata di 332,60 euro annui (-12,69%), ma il beneficio non è sufficiente a compensare i rincari sugli altri fronti. Preoccupano inoltre gli aumenti legati alla logistica, influenzati dall’incremento delle accise sul diesel, che colpisce in particolare i mezzi più piccoli utilizzati nella distribuzione su gomma, con il rischio di ulteriori rialzi su beni e servizi.

Secondo Federconsumatori, l’impatto si inserisce in un quadro già critico: negli ultimi cinque anni il potere d’acquisto delle famiglie è stato eroso di oltre 5.500 euro. Da qui la richiesta di misure strutturali ancora assenti, come una riforma fiscale equa, la rimodulazione dell’Iva sui beni di largo consumo e interventi mirati contro la povertà energetica e alimentare, per evitare un ulteriore aumento delle disuguaglianze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: