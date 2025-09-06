Stangata autunnale, Federconsumatori Rimini: "Governo supporti le famiglie, anziché investire nel riarmo"

Si parla già di “stangata autunnale”: con la fine dell'estate e il ritorno alla routine, le famiglie si troveranno conti più salati da pagare, dall'energia fino al cibo. A lanciare l'allarme è Fedeconsumatori Rimini che ha calcolato l'importo dei possibili rincari. Una famiglia-tipo di quattro persone, segnala l'associazione, nei tre mesi tra settembre e novembre, spenderà 2.580 euro circa tra bollette di acqua, luce, gas e telefonia (+2,4 per cento), insieme a Tari (+0,3 per cento) e libri e materiale scolastico (+4,3 per cento). A crescere è anche la spesa per la salute, visto che molti rimandano le visite al rientro dalle vacanze (+1,5 per cento). L'inflazione morde, anche tra gli scaffali dei supermercati. Arriverà fino a 1.750 euro l'ipotetica spesa nello stesso periodo (+5,4 per cento), insieme agli aumenti per il condominio. Positive invece le notizie sul fronte carburanti, con una spesa che scenderà del 5,6 per cento.

"Come Federconsumatori Rimini - spiega il presidente, Graziano Urbinati - partecipiamo a un progetto regionale che riguarda il cosiddetto sovraindebitamento. Sempre più famiglie, purtroppo, si indebitano più facilmente rispetto al passato e, spesso, iniziano a trovarsi in difficoltà. La legislazione permette soluzioni, in alcuni casi. Siamo pronti a offrire il necessario affiancamento" alle famiglie in questa condizione.

Federconsumatori invia allora un appello al Governo, per provvedimenti urgenti a favore dei nuclei familiari. "A partire dalla programmazione di investimenti in sanità, ricerca, istruzione, protezione sociale - afferma Urbinati - e soprattutto una rimodulazione dell'Iva sui generi di largo consumo che ci permetterebbe di risparmiare oltre 500 euro all'anno a famiglia. Insieme alla creazione di fondi per combattere la povertà energetica e alimentare. Misure da prendere, e lo dico senza polemica, in contrasto con l'idea di investire solo nel riarmo".

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini







