INFLAZIONE Stangata autunnale, Federconsumatori Rimini: "Governo supporti le famiglie, anziché investire nel riarmo" In aumento tutte le principali voci di spesa per le famiglie, dalle bollette al cibo. Diminuisce, invece, il costo dei carburanti

Si parla già di “stangata autunnale”: con la fine dell'estate e il ritorno alla routine, le famiglie si troveranno conti più salati da pagare, dall'energia fino al cibo. A lanciare l'allarme è Fedeconsumatori Rimini che ha calcolato l'importo dei possibili rincari. Una famiglia-tipo di quattro persone, segnala l'associazione, nei tre mesi tra settembre e novembre, spenderà 2.580 euro circa tra bollette di acqua, luce, gas e telefonia (+2,4 per cento), insieme a Tari (+0,3 per cento) e libri e materiale scolastico (+4,3 per cento). A crescere è anche la spesa per la salute, visto che molti rimandano le visite al rientro dalle vacanze (+1,5 per cento). L'inflazione morde, anche tra gli scaffali dei supermercati. Arriverà fino a 1.750 euro l'ipotetica spesa nello stesso periodo (+5,4 per cento), insieme agli aumenti per il condominio. Positive invece le notizie sul fronte carburanti, con una spesa che scenderà del 5,6 per cento.

"Come Federconsumatori Rimini - spiega il presidente, Graziano Urbinati - partecipiamo a un progetto regionale che riguarda il cosiddetto sovraindebitamento. Sempre più famiglie, purtroppo, si indebitano più facilmente rispetto al passato e, spesso, iniziano a trovarsi in difficoltà. La legislazione permette soluzioni, in alcuni casi. Siamo pronti a offrire il necessario affiancamento" alle famiglie in questa condizione.

Federconsumatori invia allora un appello al Governo, per provvedimenti urgenti a favore dei nuclei familiari. "A partire dalla programmazione di investimenti in sanità, ricerca, istruzione, protezione sociale - afferma Urbinati - e soprattutto una rimodulazione dell'Iva sui generi di largo consumo che ci permetterebbe di risparmiare oltre 500 euro all'anno a famiglia. Insieme alla creazione di fondi per combattere la povertà energetica e alimentare. Misure da prendere, e lo dico senza polemica, in contrasto con l'idea di investire solo nel riarmo".

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini

