ITALIA Stangata sulle bollette, la luce aumenta del 59%. No di Berlino a price cap

Oggi l'atteso Consiglio europeo sull'energia. l governo tedesco ribadisce il suo 'no' al price cap generalizzato al gas. Non per "ragioni ideologiche", ma perché è necessario "garantire la sicurezza degli approvvigionamenti" e con un tetto su tutte le importazioni "c'è un alto rischio che il Gnl vada verso l'Asia o altrove".

"Di fronte a questa una crisi epocale serve una risposta immediata a livello Ue e compattezza di tutte le forze politiche", afferma la Meloni. Non sarà raddoppio per le bollette della luce ma è pur sempre una stangata quella in arrivo nell'ultimo trimestre del 2022 per famiglie e imprese italiane con contratto dell'elettricità nel mercato tutelato che avranno un rialzo del 59%. "Un raddoppio delle bollette avrebbe potuto spingere all'aumento della morosità delle famiglie e del sistema energetico", ha spiegato il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini. Ma il conto di fine anno, quello sì, andrà oltre il 100% rispetto al 2021: sarà di circa 1.322 euro rispetto ai 632 euro circa dell'anno scorso.

