‘Startup weekend’: idee e imprenditori del futuro passano da Rimini

La quinta edizione di Techstars Startup Weekend di Rimini va in archivio nel segno dell'energia e dell'innovazione. 72 studenti, con una prevalenza di ragazze, frequentanti cinque scuole delle province di Rimini e di Pesaro, hanno proposto 14 idee che nei tre giorni di evento, si sono trasformate in 10 progetti. Ad aggiudicarsi il primo premio: ‘Giusto in tempo’, creato da un team di 4 giovani, che – è stato spiegato - “parte da una necessità molto concreta della vita delle persone: sapere se i trasporti pubblici utili a spostarsi sono puntuali o in ritardo attraverso la tecnologia, un’APP e il GPS”.

In totale 54 ore di lavoro, con 24 mentor che hanno seguito gli studenti nelle varie fasi di realizzazione dei progetti, dall’ideazione al lavoro in team, fino alla scrittura vera e propria e alla fattibilità operativa delle idee. Progetti poi al vaglio di 8 giudici, tra imprenditori e liberi professionisti. A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio Romagna Carlo Battistini, l’assessore al Bilancio di Rimini Juri Magrini e il direttore generale di Riviera Banca Gianluca Conti. L'evento è stato organizzato da Fattor Comune: “Siamo orgogliosi – commenta il CEO Gianluca Metalli – che i partecipanti abbiano definito questa esperienza come fondamentale per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. Questo ci dà lo stimolo per proseguire sulla strada intrapresa: fungere da piattaforma di collegamento tra i giovani e le imprese”.

Cresce anche la dimensione internazionale: quest’anno, per la prima volta, in collegamento il Techstars di Évora, in Portogallo e Google for Startups.