Statale 16 chiusa in direzione Rimini all'altezza dell'aeroporto Fellini. Un mezzo adibito al trasporto di una vettura è andato a fuoco, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva la Statale in direzione Riccione - Rimini. I soccorsi sono prontamente intervenuti, tanto da riuscire a sganciare il traino così da non danneggiare il carico. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto Polizia Locale e Municipale.