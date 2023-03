RIMINI Statale 16: passa due volte oltre i cento all'ora davanti allo stesso autovelox, fermato dalla Polizia locale

È passato due volte davanti allo stesso autovelox sulla Statale 16, in prossimità della “Curva del Fattore”, dove il limite è di 50 chilometri orari, superando ampiamente la velocità consentita. A commettere l'infrazione una Bmw di grossa cilindrata con targa straniera, che è transitata prima in un senso di marcia ai 121 km all'ora, per poi girarsi e sfrecciare nuovamente ad una velocità superiore ai cento chilometri orari. Il rilevatore di velocità funziona in entrambi i sensi in quel tratto e la corsa dell'auto non è quindi passata inosservata agli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Gli agenti si sono quindi attivati e hanno intercettato il conducente, di nazionalità italiana, di fronte al distributore Esso, dopo l'incrocio con viale Abruzzi. Per l'uomo è scattata una sanzione di 727 euro e il ritiro della carta di circolazione, che è risultata scaduta.

