CRONACA Statale 16: scontro all'altezza di Cesenatico tra auto e mezzo pesante, traffico in tilt [fotogallery]

Statale 16: scontro all'altezza di Cesenatico tra auto e mezzo pesante, traffico in tilt [fotogallery].

Incidente nella tarda mattinata di venerdì sulla statale 16 all'altezza del civico 3735 in direzione Rimini-Ravenna vicino al ponte di Cesenatico. Una Jeep e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Un guidatore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo da un'ambulanza del 118. Dopo lo scontro, l'autoarticolato si è intraversato occupando di fatto tutta la strada. Pesanti ripercussioni iniziali sul traffico dell'Adriatica, ma adesso risulta percorribile. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Cesenatico, l'Anas per eventuali danni al patrimonio stradale e la Polizia Stradale di Forlì per i rilievi.

[Banner_Google_ADS]

















Foto Gallery

I più letti della settimana: