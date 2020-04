Statale 16: scontro frontale fra un tir e un'utilitaria. Donna ricoverata all'Infermi

Statale 16 chiusa in entrambe le direzioni, questa mattina – per un'ora -, a causa di un grave incidente avvenuto nella zona di Rimini nord, nei pressi della rotatoria per la Tolemaide. Erano circa le 11.30; una donna al volante di un'utilitaria stava procedendo verso sud, nel tratto di strada in cui le corsie, da 4, si riducono a 2. Per cause da chiarire la vettura ha invaso l'opposto senso di marcia, proprio mentre sopraggiungeva un tir. L'impatto, frontale, è stato inevitabile. Distrutta la piccola automobile; per liberare dalle lamiere la conducente è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale – che indagherà sulla dinamica del sinistro – e ovviamente i sanitari del 118. La donna, una volta estratta dalla vettura, è stata stabilizzata e poi trasportata con urgenza all'Ospedale Infermi. Secondo fonti di stampa avrebbe riportato lesioni di media gravità. Per gestire la viabilità nella zona dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri.



