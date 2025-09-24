TV LIVE ·
Statale 72, Panda tampona tir e si scontra con un'altra vettura [fotogallery]

Lo schianto nei pressi dell'uscita di Rimini Sud. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la Panda poiché a metano

24 set 2025
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 72 a Rimini. Una Fiat Panda a metano condotta da un giovane ha tamponato violentemente un tir. Lo scontro è avvenuto nella corsia discendente della superstrada con San Marino, all'altezza dell'uscita dal casello di Rimini Sud. Dopo l'impatto l'utilitaria ha ruotato su se stessa finendo contro un'altra vettura che in quel momento era in corsia di sorpasso. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la Panda, il 118 per assistere l'autista della vettura e la Polizia stradale per i rilievi e per gestire il traffico. 

Per fortuna il guidatore della Panda non ha riportato ferite lievi e non è stato necessario portarlo in Pronto soccorso. Ingenti i danni alla vettura.




