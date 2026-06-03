Stati Generali dell'infanzia, l'Emilia Romagna punta sulle famiglie: "GenERare, nascere figli e crescere genitori"

"Viviamo in una società attraversata da cambiamenti rapidissimi e ritmi frenetici che rischiano di far percepire la genitorialità come una corsa a ostacoli, schiacciata tra precarietà lavorativa, carichi familiari squilibrati e paura di dover rinunciare a parti di sé".

Difendere la maternità, sostenere i genitori, investire nell’infanzia, occuparsi delle sfide delle nuove generazioni significa anche decidere quale società vogliamo essere domani.

Con questo spirito prendono il via gli Stati generali dell'infanzia dell'Emilia – Romagna, dal 10 al 12 giugno a Rimini: “GenERare, nascere figli e crescere genitori”, per un mondo più a misura di famiglie, nella cornice del lavoro per l'approvazione della Legge di sostegno alla genitorialità.

Ha dichiarato Isabella Conti, Assessora al Welfare e Politiche per l'infanzia Regione Emilia Romagna: "Questi Stati Generali in queste tre giornate indagano in modo molto approfondito che cosa significhi immaginare di diventare genitori oggi, quali siano gli ostacoli, quali siano le opportunità, quali siano le risposte che devono dare le istituzioni, qual è lo scenario dal punto di vista demografico e quindi indaghiamo e ragioniamo insieme in un approccio estremamente corale e condiviso su come possiamo garantire dal punto di vista delle istituzioni le migliori risposte strutturali, strutturate e permanenti".

Una tre giorni di incontri, dialoghi, lectio magistralis e personaggi di spicco per parlare della natalità come una porta di accesso al futuro, che incide sulla qualità della vita e sulla possibilità per i giovani di crescere dei figli “senza sentirsi soli”.

Un tema molto caro anche a San Marino, che sta vivendo una preoccupante crisi demografica. Ma non basta interrogarsi sul calo delle nascite: bisogna “chiedersi che tipo di società vogliamo costruire” e investire su politiche pubbliche a misura delle famiglie di oggi e di domani.

Nel video l'intervista a Isabella Conti – Assessora al Welfare e politiche per l'infanzia Regione Emilia Romagna







