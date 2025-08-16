TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Violenza sessuale su una minorenne in autobus: 40enne arrestato a Rimini 19:00 Vertice Alaska, Alan Friedman: "Trump è stato umiliato, Putin vuole smembrare l'Ucraina" 18:46 Europa e referendum: il caso del Liechtenstein simile a San Marino 17:55 Turismo, Liotta (USOT): "Una stagione complicata" 17:49 Crolla l'artigianato in Italia: Ancona e le Marche "maglie nere" a livello nazionale 17:47 "Staycation": quando per le vacanze si resta a casa, come staccare senza viaggiare 17:42 Sabato di Ferragosto: molti turisti in centro, tra gli habituè e chi mette la Repubblica per la prima volta nel suo itinerario 17:22 Cultura woke, il Presidente Usa Trump ordina al museo Smithsonian di ripulire le mostre dall'ideologia divisiva 16:15 Coppa Italia Serie C: il Rimini già al secondo turno, tocca a Forlì e Ravenna 15:46 La Sprint è ancora griffata Marc Marquez: lo spagnolo vince a Spielberg
  1. Home
  2. News
  3. Italia

"Staycation": quando per le vacanze si resta a casa, come staccare senza viaggiare

Tra i motivi dell'aumento di questa tendenza anche il carovita. Secondo dati Condacons, una persona su due non parte

di Mauro Torresi
16 ago 2025
Staycation
Staycation

Chi ha detto che, per sentirsi in vacanza, bisogna per forza prendere voli, spostarsi in un luogo lontano o mettere a punto un frenetico programma di attività da turista in una metropoli? A volte il posto migliore per staccare è proprio la nostra casa. Si parla, allora, di “staycation”: un termine sempre più diffuso, vuoi per i cambiamenti sociali post-pandemia vuoi perché, con il carovita, si fa di necessità virtù.

Con questa parola si intende una vacanza da trascorrere dove si vive abitualmente oppure alternando il relax casalingo a brevi gite in località vicine. L'obiettivo è fermare la mente e godersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Un trend probabilmente destinato a crescere. Secondo recenti dati Codacons, quest'estate un italiano su due non partirà. Tra i motivi proprio i rincari, specie in campo turistico.

Si apre allora un 'mondo' nuovo, tutto da organizzare e ripensare. Una delle prime cose da fare è mettersi sul divano, scegliere una serie tv, un film o un buon libro e concentrarsi sul proprio benessere mentale. Poi rivalutare la propria città o paese, visitando luoghi di cultura o storici mai frequentati prima. Ottimo anche organizzare una giornata fuori, magari per un trekking o una passeggiata rilassante nella natura. Anche il gusto è fondamentale: si possono sperimentare in casa ricette mai fatte prima, senza l'assillo di impegni e orari, oppure concedersi una cena in un ristorante speciale.

Come per una vacanza tradizionale, è saggio mettere a punto un piccolo programma della giornata, per scandire le attività. E non dimenticate di staccare dalla tecnologia: via smartphone, tablet e computer per cercare di rilassarsi al 100 per cento.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia