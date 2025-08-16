"Staycation": quando per le vacanze si resta a casa, come staccare senza viaggiare

Staycation

Chi ha detto che, per sentirsi in vacanza, bisogna per forza prendere voli, spostarsi in un luogo lontano o mettere a punto un frenetico programma di attività da turista in una metropoli? A volte il posto migliore per staccare è proprio la nostra casa. Si parla, allora, di “staycation”: un termine sempre più diffuso, vuoi per i cambiamenti sociali post-pandemia vuoi perché, con il carovita, si fa di necessità virtù.

Con questa parola si intende una vacanza da trascorrere dove si vive abitualmente oppure alternando il relax casalingo a brevi gite in località vicine. L'obiettivo è fermare la mente e godersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Un trend probabilmente destinato a crescere. Secondo recenti dati Codacons, quest'estate un italiano su due non partirà. Tra i motivi proprio i rincari, specie in campo turistico.

Si apre allora un 'mondo' nuovo, tutto da organizzare e ripensare. Una delle prime cose da fare è mettersi sul divano, scegliere una serie tv, un film o un buon libro e concentrarsi sul proprio benessere mentale. Poi rivalutare la propria città o paese, visitando luoghi di cultura o storici mai frequentati prima. Ottimo anche organizzare una giornata fuori, magari per un trekking o una passeggiata rilassante nella natura. Anche il gusto è fondamentale: si possono sperimentare in casa ricette mai fatte prima, senza l'assillo di impegni e orari, oppure concedersi una cena in un ristorante speciale.

Come per una vacanza tradizionale, è saggio mettere a punto un piccolo programma della giornata, per scandire le attività. E non dimenticate di staccare dalla tecnologia: via smartphone, tablet e computer per cercare di rilassarsi al 100 per cento.







