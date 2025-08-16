TENDENZE "Staycation": quando per le vacanze si resta a casa, come staccare senza viaggiare Tra i motivi dell'aumento di questa tendenza anche il carovita. Secondo dati Condacons, una persona su due non parte

Chi ha detto che, per sentirsi in vacanza, bisogna per forza prendere voli, spostarsi in un luogo lontano o mettere a punto un frenetico programma di attività da turista in una metropoli? A volte il posto migliore per staccare è proprio la nostra casa. Si parla, allora, di “staycation”: un termine sempre più diffuso, vuoi per i cambiamenti sociali post-pandemia vuoi perché, con il carovita, si fa di necessità virtù.

Con questa parola si intende una vacanza da trascorrere dove si vive abitualmente oppure alternando il relax casalingo a brevi gite in località vicine. L'obiettivo è fermare la mente e godersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Un trend probabilmente destinato a crescere. Secondo recenti dati Codacons, quest'estate un italiano su due non partirà. Tra i motivi proprio i rincari, specie in campo turistico.

Si apre allora un 'mondo' nuovo, tutto da organizzare e ripensare. Una delle prime cose da fare è mettersi sul divano, scegliere una serie tv, un film o un buon libro e concentrarsi sul proprio benessere mentale. Poi rivalutare la propria città o paese, visitando luoghi di cultura o storici mai frequentati prima. Ottimo anche organizzare una giornata fuori, magari per un trekking o una passeggiata rilassante nella natura. Anche il gusto è fondamentale: si possono sperimentare in casa ricette mai fatte prima, senza l'assillo di impegni e orari, oppure concedersi una cena in un ristorante speciale.

Come per una vacanza tradizionale, è saggio mettere a punto un piccolo programma della giornata, per scandire le attività. E non dimenticate di staccare dalla tecnologia: via smartphone, tablet e computer per cercare di rilassarsi al 100 per cento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: