Stazione di Rimini, stop notturno alla Polfer: presidio sospeso per tre mesi

Alla stazione ferroviaria di Rimini il presidio della Polfer nelle ore notturne sarà sospeso, ma solo temporaneamente. È quanto emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura dopo le segnalazioni dei sindacati di polizia. La sospensione riguarderà la fascia tra mezzanotte e le 5 del mattino, e non più l’intero arco serale-notturno come inizialmente ipotizzato. Nelle ore serali, infatti, il servizio sarà garantito attraverso straordinari del personale. Dal 13 aprile sono inoltre previsti rinforzi: cinque agenti saranno aggregati da Bologna per far fronte alla carenza di organico.

Una decisione maldigerita dal sindacato di Polizia del Capoluogo: "Non c’è limite al peggio", scrive. E parla di "una decisione che non solo aggrava la già cronica carenza di organico della stazione felsinea, ma nasce da una scelta gestionale a dir poco discutibile, ovvero coprire i buchi creati dalla scelta dirigenziale di ridurre il presidio di Rimini, che sta producendo effetti a cascata disastrosi, gestiti con provvedimenti d’urgenza che scontentano tutti e non risolvono nulla. Un gioco delle tre carte sulla pelle della sicurezza dei cittadini e della dignità professionale degli agenti".

Il provvedimento, secondo quanto riferito dalle autorità, avrà una durata limitata a tre mesi, con l’obiettivo di ripristinare il presidio completo in vista della stagione estiva. Una soluzione tampone che però non convince pienamente l’amministrazione comunale. L’assessore alla sicurezza Juri Magrini ha sottolineato come la riduzione del servizio non rappresenti “la soluzione ideale”, evidenziando il problema strutturale della carenza di personale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato Sap, che rivendica il proprio ruolo nell’aver sollecitato un intervento urgente. Decisivo, secondo il sindacato, l’interessamento del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ha favorito l’arrivo dei rinforzi e il ripristino parziale dei controlli.

Resta tuttavia la preoccupazione per un sottodimensionamento cronico delle forze di polizia, che rischia di riflettersi sulla sicurezza non solo della stazione, ma dell’intero territorio.







