Stefano Accorsi testimonial dello spot della Regione Emilia-Romagna Le Città d'arte della Regione secondo il noto attore emiliano nella campagna di comunicazione, promossa da APT Servizi

Stefano Accorsi, ambasciatore di una terra che sorprende sempre. Si parte dall'eccellenza enogastronomica, pretesto per scoprire quella culturale: 202 teatri, 530 musei, 100 chilometri di portici, migliaia di spettacoli nelle sere d’estate. Campagna di comunicazione dal 9 maggio al 5 giugno, investimento da oltre 500mila euro, spot ideato da Accorsi con Fabio Bonifacci regia di Paolo Freschi.

“Abbiamo pensato che unire poesia, ironia e leggerezza – dice Accorsi - oltre alla bellezza delle immagini, fosse la strada migliore”. "Il biglietto da visita perfetto per una regione pronta ad accogliere visitatori dall'Italia e dall'estero" – dicono l'Assessore al Turismo Andrea Corsini e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, ricordando la capacità ricettiva e di accoglienza che solo questa regione sa dare, nello sforzo di tutti gli operatori impegnati a permettere soggiorni sicuri. “il loro impegno – ha detto – insieme ad una campagna vaccinale che prosegue a ritmo serrato, rappresentano una vera garanzia”. In collegamento anche i presidenti di Destinazione Romagna, Andrea Gnassi, DI Destinazione Emilia, Cristiano Casa e, per Destinazione Bologna-Modena, Matteo Lepore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: