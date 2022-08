MEETING22 Stefano Bonaccini: "In acque romagnole daremo vita al parco eolico e fotovoltaico a mare più grande d'Europa" Al Meeting i presidenti di Regione si confrontano sul Pnrr. Il ministro Giovannini: "Entro settembre piano degli aeroporti e la pianificazione dello spazio marittimo"

Riuniti per partecipare ad un incontro sul PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, i presidenti di Regione hanno fatto il punto su cosa manca per renderlo pienamente esecutivo, poi davanti alla stampa non hanno potuto fare a meno di allargarsi alla campagna elettorale. A proposito di territori, il presidente della Lombardia insiste sulle autonomie, previste dalla Costituzione, ricorda. Il ministro delle Infrastrutture, nonostante il governo Draghi dimissionario, ricorda i piani in divenire. Il rigassificatore a Ravenna si farà, assicura Stefano Bonaccini.

Nel video le interviste a Giovanni Toti, presidente Liguria; Attilio Fontana, presidente Lombardia; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili; Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna

