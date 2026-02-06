LA TRAGEDIA Stefano Vuolo morto sul lavoro a Pennabilli: indagini in corso La vittima aveva 56 anni ed era padre di tre figlie. Il sindaco: "Uomo di cuore, la sua morte è un dolore per la comunità cittadina"

Aveva cinquantasei anni ed era padre di tre figlie Stefano Vuolo, l'operaio di un'azienda di lavorazione metalli di Ponte Messa, nel comune di Pennabilli in provincia di Rimini, che ha perso la vita oggi, venerdì, in un tragico incidente sul lavoro.

Erano circa le 8 del mattino, poco dopo l'inizio del turno, quando l'uomo è rimasto schiacciato sotto la struttura di ferro di un macchinario. Immediato è stato l'allarme dei colleghi che hanno chiamato i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118: vane, però, le disperate manovre di rianimazione, e il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ricorda Vuolo come un uomo di cuore e afferma che la sua morte è un dolore per l'intera comunità cittadina. E sui social c'è il commosso messaggio di una delle figlie: “Ciao papà, 56 anni erano troppo pochi per un cuore grande come il tuo e questa vita aveva un conto troppo grande da saldare con te. Ti prometto che diventerò tutto ciò che avresti voluto”.

In corso ora le indagini dei Carabinieri di Novafeltria per stabilire le cause, ancora da accertare, di questa nuova tragedia sul lavoro in Italia. Il mese appena terminato di gennaio 2026 si era concluso con 63 morti bianche.

