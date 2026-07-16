COMUNITÀ LGBTQIA+ Stesso orgoglio, stesso mare: a Rimini la presentazione della Pride Week

Dieci anni di battaglie, conquiste e rivendicazioni. Rimini si prepara ad accogliere il Summer Pride 2026, che quest'anno celebra il suo decennale con lo slogan "Stesso orgoglio, stesso mare". Con la presentazione ufficiale parte i conto alla rovescia verso la grande parata del 25 luglio, appuntamento simbolo di una settimana dedicata ai diritti, all'inclusione e alla partecipazione. Dal 19 al 26 luglio la città prenderà i colori della Pride Week: un calendario di incontri, dibattiti e momenti di confronto ospitati alla Community 27, la spiaggia inclusiva del mare riminese. Si parlerà di informazione e stereotipi, diritti civili, salute, scuola e del percorso compiuto in questi dieci anni dalla comunità LGBTQIA+.

Cuore della manifestazione sarà però il corteo di sabato 25 luglio: la partenza è prevista alle 18 da Piazzale Kennedy: carri, musica, associazioni e migliaia di partecipanti attraverseranno il lungomare fino al Parco Fellini, dove la festa continuerà con interventi, spettacoli e performance. Un Pride che guarda al passato per celebrare il cammino compiuto, ma soprattutto al futuro.

"Sicuramente dieci anni dimostrano che c'è una voglia di partecipare, c'è anche una forma di resistenza - commenta Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini -. Il Pride crescerà sempre di più, cresce sempre tanto perché il Summer Pride di Rimini è sempre più amato anche a livello internazionale. Io credo che il nostro contributo anche alla cultura della città, come ha detto l'assessore Lari, sia profondo, sia sincero e possa aiutare a far crescere la nostra città sotto molti punti di vista. Non solo quello della partecipazione turistica, che può essere una cosa sicuramente importante per noi, ma anche una trasformazione sociale e culturale e qualcosa che alimenta anche la consapevolezza delle persone che sono intorno".

Gli organizzatori ricordano che in Italia restano ancora aperte questioni centrali per il movimento: il matrimonio egualitario, il riconoscimento pieno delle famiglie omogenitoriali, una legge efficace contro l'omolesbobitransfobia e maggiori tutele per le persone transgender e non binarie.



Nel video l'intervista a Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini

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